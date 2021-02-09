كل ما تريد معرفته عن محاكمة ترامب.. استراتيجية الجمهوريين في الدفاع والديمقراطيين في إدانة الرئيس السابق.. وما هي مفاجآت الادعاء التي لم تعلن من قبل؟

* هل محاكمة ترامب دستورية أم لا؟

* محامو ترامب يقدمون مذكرة بحججهم القانونية في 78 صفحة

* خطأ إجرائي قد يفسد محاكمة ترامب برمتها









يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من المساءلة التي تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قدم محاموه في مذكرة مؤلفة من 78 صفحة يوم الاثنين تفاصيل مجموعة من الحجج القانونية والوقائعية التي يعتزمون تقديمها في المحاكمة.





وقال المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب إنهم سيعرضون أدلة لم يتم الكشف عنها من قبل، مؤكدين أن الدستور لا يستثني الرؤساء من العزل في أخر أيام ولايتهم الرئاسية.





ترامب لم يحرض على التمرد





يصر محامو الدفاع على أن ترامب لم يحرض على أعمال الشغب عندما خاطب حشدًا كبيرًا من المؤيدين في تجمع حاشد سبقه.





ويتهمون مديري المساءلة في مجلس النواب بانتقاء تصريحات ترامب من خطاب دام ساعة من خلال تسليط الضوء فقط على تلك التي يرى الديمقراطيون أنها مفيدة لقضيتهم، مشيرين مرارًا وتكرارًا إلى أنه طلب من مؤيديه "إسماع أصواتكم سلميًا ووطنيًا".





ويجادلون بأنه حتى العبارة التي اجتذبت أكثر الشهرة - "إذا لم تقاتل مثل الجحيم، فلن يكون لديك بلد بعد الآن" - كانت مجازية في السياق العام لأمن الانتخابات، وليست استحضارًا للعنف. ويقترحون أن ترامب لم يكن بإمكانه أن يحرض بنفسه على أعمال الشغب بالنظر إلى المؤشرات التي كانت لدى أجهزة إنفاذ القانون قبل 6 يناير من احتمالية اندلاع أعمال عنف في ذلك اليوم.





لكن بالنسبة للديمقراطيين، فإن التركيز على تلك التصريحات المحددة يتجاهل التأثير التراكمي لجهود ترامب التي لا أساس لها والتي استمرت أسابيع للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية ، وحثه مؤيديه على القدوم إلى واشنطن في اليوم الذي تم تعيين مجلس الشيوخ للمصادقة على نتائج فوز جو بايدن.





خطابه محمي





يخطط الفريق القانوني لترامب للاعتماد على الدستور بطرق متعددة ، بما في ذلك القول بأن ترامب يتمتع بحماية التعديل الأول في كل ما قاله لمؤيديه.





ويقول المحامون:"العيب القاتل في حجج مجلس النواب هو أنه يسعى إلى إنزال عقوبة حكومية - المساءلة - على أساس الخطاب السياسي الذي يقع مباشرة ضمن الحماية الواسعة التي يوفرها التعديل الأول".





في قضية أساسية للمحكمة العليا، براندنبورج ضد أوهايو، رأى القضاة أن الحكومة يمكنها قمع الخطاب المصمم لإنتاج عمل وشيك غير قانوني ومن المرجح أن تفعل ذلك. لكن محامو ترامب يقولون إن كلماته لا تقترب من تلبية هذا المعيار.

في ملفهم يوم الاثنين ، قال الديمقراطيون في مجلس النواب إن دفاع التعديل الأول غير موجود لأن ترامب لم يتم عزله بسبب تعبيره عن "رأي سياسي غير شعبي" بل لأنه"'حرض عمدًا على تمرد عنيف ضد الحكومة".





وكتب الديمقراطيون:"حقوق الكلام والمشاركة السياسية لا تعني الكثير إذا استطاع الرئيس إثارة أعمال غير قانونية إذا خسر في الانتخابات".





المحاكمة نفسها غير دستورية





هذا محل خلاف بين الباحثين القانونيين، لكن الفريق القانوني لترامب يخطط للقول بأن المحاكمة نفسها غير دستورية لأنه لم يعد في المنصب. يقولون إن الدستور لا يوسع سلطة المساءلة ضد "المواطن العادي".





ويصرون على أن الإدانة في محاكمة العزل تتطلب إمكانية عزل المتهم من منصبه. الآن بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، كما يقولون، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه المحاكمة.





ليس الأمر كذلك، كما يقول الديموقراطيون، الذين يقولون إن هناك بالفعل سابقة تاريخية - وإن لم تكن لرئيس - لإجراء محاكمة عزل لشخص لم يعد في المنصب بسبب أفعال ارتكبت أثناء توليه المنصب. وهم يجادلون بأنه لا يوجد "استثناء لشهر يناير" بالنسبة لأيام الرئيس الأخيرة في المنصب.





حصلت حجتهم على دفعة يوم الأحد عندما كتب تشارلز كوبر، وهو محامٍ محافظ من واشنطن له علاقات عميقة بالمجتمع القانوني الجمهوري، في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال أن محاكمة ترامب قد اجتازت بالفعل حشدًا دستوريًا.





للديمقراطيين بياناتهم الخاصة وإجراءاتهم للرد عليها





وأشار محامو ترامب إلى أنهم سيتطلعون للدفاع عن ترامب من خلال الاستشهاد بأمثلة أخرى لما يقولون إنه خطاب سياسي مشابه من الديمقراطيين.





ويشيرون إلى بيان أدلت به رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي عام 2018 حول سياسة إدارة ترامب بعدم التسامح المطلق بشأن الهجرة. "أنا لا أعرف حتى سبب عدم وجود انتفاضات في جميع أنحاء البلاد. قالت "ربما سيكون هناك".





من غير الواضح ما إذا كان إجراء مقارنة مع بيان كهذا، والذي لم ينتج عنه انتفاضات عنيفة تستهدف إدارة ترامب، سيكون له صدى فعليًا لدى جمهور مجلس الشيوخ، خاصة وأن محامي ترامب يحاولون تقديم الادعاء بأن كلمات موكلهم يتم أخذها. خارج السياق. جاء خطاب ترامب لمؤيديه بعد أن ادعى كذبا لأسابيع أن الانتخابات سُرقت منه وضغط على المسؤولين الحكوميين والمحليين لتغيير النتيجة.





الاجراءات القانونية





أحيا محامو ترامب الحجة التي أثيرت خلال قضية العزل الأولى ضده - أن المشرعين في مجلس النواب سارعوا خلال العملية دون إجراء تحقيق كامل أو تقييم جميع الأدلة.





لاحظ أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، مع ذلك، أن ترامب دُعي للإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه ورفض. يقولون إنهم يخططون لتدوين ذلك في المحاكمة لدعم استنتاج حول ذنبه.





قد يكون من الصعب الحفاظ على الادعاءات المتعلقة بإجراء تحقيق عاجل أو غير مكتمل بالنظر إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم شهدوا على التمرد وكانوا في الغرفة عندما دخل المشاغبون إلى المبنى.



