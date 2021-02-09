بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن البدء في استكمال تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة 100 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف نسمة من أهالي القرية وتوابعها، بعد أن كان متوقفًا لأكثر من 12 عامًا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، جاء بعد عقد عدد من اللقاءات ـ خلال الفترة السابقة ـ مع الجهات المعنية من جانب ومع أهالي قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي من جانبٍ آخر، لبحث ومناقشة أفضل الآليات لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتعويض الأهالي المتضررين من نزع جزء من أراضيهم للمشروع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم، إلتقى مساء أمس مع عددٍ من أهالي قرية شكشوك، لمناقشة آليات صرف تعويضات الأهالي المتضررين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة أبشواي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اجتماع الأمس يأتي استكمالًا للاجتماعات المتتالية، لإنهاء مشكلة تعويضات الأهالي المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة لمشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصًا على المصلحة العامة لاهالي القرية، وأكد المحافظ على أن كافة التعويضات المالية سيحصلون عليها كاملة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.
وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة بالتنسيق مع جميع الجهات بسداد كافة التعويضات للأهالي، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بأهالي القرية في تنفيذ أعمال المشروع.
وتنفيذًا لحزمة التوجيهات التى أصدرها محافظ الفيوم خلال اللقاءات المتعاقبة، قام اليوم عددًا من مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، ومسئولي الشركة المنفذة، ورئيس مركز ومدينة أبشواي، باستلام الأراضى التي سينفذ عليها استكمال المشروع من الأهالي.
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