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محافظات

بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:34 م
محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي بشكشوك
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن البدء في استكمال تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة 100 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف نسمة من أهالي القرية وتوابعها، بعد أن كان متوقفًا لأكثر من 12 عامًا.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، جاء بعد عقد عدد من اللقاءات ـ خلال الفترة السابقة ـ مع الجهات المعنية من جانب ومع أهالي قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي من جانبٍ آخر، لبحث ومناقشة أفضل الآليات لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتعويض الأهالي المتضررين من نزع جزء من أراضيهم للمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم، إلتقى مساء أمس مع عددٍ من أهالي قرية شكشوك، لمناقشة آليات صرف تعويضات الأهالي المتضررين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة أبشواي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اجتماع الأمس يأتي استكمالًا للاجتماعات المتتالية، لإنهاء مشكلة تعويضات الأهالي المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة لمشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصًا على المصلحة العامة لاهالي القرية، وأكد المحافظ على أن كافة التعويضات المالية سيحصلون عليها كاملة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.

وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة بالتنسيق مع جميع الجهات بسداد كافة التعويضات للأهالي، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بأهالي القرية في تنفيذ أعمال المشروع.

وتنفيذًا لحزمة التوجيهات التى أصدرها محافظ الفيوم خلال اللقاءات المتعاقبة، قام اليوم عددًا من مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، ومسئولي الشركة المنفذة، ورئيس مركز ومدينة أبشواي، باستلام الأراضى التي سينفذ عليها استكمال المشروع من الأهالي.


ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة من جانب ومستشفى التأمين والفيوم العام من جانب آخر في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمرضى، لافتًا أن اللجنة المركزية أوصت باستمرار غلق الأسواق العامة وقاعات المناسبات لمدة أسبوعين منعًا لانتشار العدوى، على يعاد تقييم الموقف بعد تلك الفترة.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف،  لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لكميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، وكذا التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير مستشفى الصدر، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، حيث أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم استلام وفرش 134 سريرًا بالمستشفى، مضيفًا التنسيق مع مسئولي الكهرباء لقياس الأحمال الكهربائية بالمنطقة لتوفير التيار الكهربائي اللازم لعمل المستشفى.
بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم
بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم
بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم
بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم
بعد توقف 12 عاما.. بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم
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