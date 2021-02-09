تموين الأقصر: تحرير 42 محضرا خلال يناير

شنت مديرية التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر بشن عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهر يناير الماضي اسفرت عن تحرير 42 محضر.





وتضمنت المحاضر 38 محضر للمخابز البلدية شملت 13 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 7 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ، 9 محاضر نظافة ، 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر ، محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل ، محضر اثبات مبيعات وهمية .





وبالنسبة للمحال التجارية تم تحرير 4 محاضر شملت محضران عدم الاعلان عن الاسعار ، ومحضران عدم الاحتفاظ بشهادة صحية .





قامت الحملات التفتيشية وفقًا لتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية والدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالاقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز و بقيادة عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز .

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية اليوم بعمل حملة نظافة داخل المدينة وتم رفع 10 طن من التراكمات والمخلفات من طريق طراد النيل الاقصر العشى بقيادة جمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة .





و قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 3 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة اشرف سعيد خليل رئيس قرية الصعايدة و حنان محمد يوسف سكرتيرة قرية الصعايدة.