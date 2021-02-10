نمو صادرات ألمانيا بفضل التجارة القوية مع الصين

نمت الصادرات الألمانية في ديسمبر إذ ساعدت التجارة القوية مع الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات للنمو في ظل قيود إجراءات العزل العام المفروضة للحد من إصابات فيروس كورونا كوفيد-19.





وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في بيان له اليوم إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 0.1% على أساس شهري بعد زيادة 2.3% في نوفمبر وتراجعت الواردات 0.1% بعد زيادة 5.4% في الشهر السابق.





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وزاد الفائض التجاري إلى 16.1 مليار يورو. لكن في عام 2020 ككل، انخفض الفائض للعام الرابع على التوالي، وقال المكتب إنه على أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين في ديسمبر 11.6% وإلى الولايات المتحدة 8.4%، غير أن بيانات التجارة كانت مختلفة مع بريطانيا.





وانخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة 3.3% في ديسمبر، وكذلك تراجعت الواردات من المملكة المتحدة 11.4%.