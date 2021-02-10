ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نمو صادرات ألمانيا بفضل التجارة القوية مع الصين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:02 ص
صادرات ألمانيا
صادرات ألمانيا
Advertisements
قسم الاقتصاد
نمت الصادرات الألمانية في ديسمبر إذ ساعدت التجارة القوية مع الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات للنمو في ظل قيود إجراءات العزل العام المفروضة للحد من إصابات فيروس كورونا كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في بيان له اليوم إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 0.1% على أساس شهري بعد زيادة 2.3% في نوفمبر وتراجعت الواردات 0.1% بعد زيادة 5.4% في الشهر السابق.

اقرأ أيضا:

وزاد الفائض التجاري إلى 16.1 مليار يورو. لكن في عام 2020 ككل، انخفض الفائض للعام الرابع على التوالي، وقال المكتب إنه على أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين في ديسمبر 11.6% وإلى الولايات المتحدة 8.4%، غير أن بيانات التجارة كانت مختلفة مع بريطانيا.

وانخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة 3.3% في ديسمبر، وكذلك تراجعت الواردات من المملكة المتحدة 11.4%.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 4% نمو اقتصادي متوقع في دبي خلال 2021

نمو صادرات الصين يفوق التوقعات بدعم طلب عالمى قوى

رغم انطلاق كورونا من داخلها.. الصين الأقوى اقتصاديا في 2020.. الركود ضرب دول العالم وعطل تقدمها والشركات الصينية استغلت الفرصة

لهذه الأسباب سيرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي.. تفاصيل

لياو ليتشيانج يكتب: مساهمة الصين في انتعاش الاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

عقب تأكد غياب الشحات وكهربا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس

قرار عاجل لـ البحرين لاحتواء كورونا

زواج الفنانات من الدعاة من الحقيقة لـ الشائعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تلد طفلة بعد وفاة زوجها بعام | صور

قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه