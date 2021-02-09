وزيرة التضامن تبحث مع مديري المديريات تعزيز آليات التنسيق بشأن مبادرة "حياة كريمة"

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمار في البشر، مضيفة أن الوزارة تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بقراهاوتوابعها.





ووجهت "القباج" - خلال اجتماعها مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية - بتخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة في إطار مبا درة "حياة كريمة"، كما وجهت الوزيرة مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.





وقالت إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الأولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل ١٤٣ قرية ، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الوزارة في المرحلة الأولى بلغ ٩٦٪؜ وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات في المرحلة الأولى ١٧٪؜ ، موضحة أن لائحة القانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق.





وأكدت أن الدولة داعمة بكافة السبل لجهود الوزارة في المبادرة والتي تأتي في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى.





وأضافت أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح اجتماعي باستبيان الأسرة المعيشية لكل الأسر بالقرى وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية بالإضافة إلى وصف حالة المسكن.





وأكدت ضرورة عقد مديري المديريات بالمحافظات حوار مجتمعي مع المواطنين في المحافظات لتحديد مشاكل المواطنين على أرض الواقع وتقديم خدمات وزارة التضامن بشكل أفضل وتحديد الاحتياجات المجتمعية ورصدها ومراعاة قضايا العدالة الاجتماعية.





ووجهت القباج، مديري المديريات بالمحافظات ببذل كافة الجهود لافتتاح المزيد من الحضانات لإدراج المزيد من الاطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.





وقد استمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لاقتراحات وآراء عدد من مديري مديريات التضامن والعقبات التي تواجههم في تنفيذ عملهم، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل هذه العقبات وتيسير عملهم.