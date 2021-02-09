لحظات لا تأتى كثيرا.. حسين الشحات يحتفل بتيشرت دييجو كوستا ويوجه رسالة له.. شاهد

شارك حسين الشحات لاعب النادي الاهلي صورة لتيشرت دييجو كوستا لاعب فريق بايرن ميونيخ عبر استوري بحسابه على إنستجرام



وعلق حسين الشحات قائلا "شكرا جزيلا لك، حقا كانت لحظة رائعة ، مثل هذه اللحظات لا تأت كثيرا ".



وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، امس ،على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي،بفوز البايرن بهدفين احرزهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع





