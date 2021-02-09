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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ رانيا محمود ياسين على السوشيال ميديا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة رانيا محمود صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: "مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء ".
 
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التليقات كالتالي: 

قموره ما شاء الله - مساء الجمال - مساء الفل على عيونك 


يذكر أن آخر أعمال رانيا  مسلسل فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.




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