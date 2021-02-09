رئيس مدينة الغردقة يتابع أعمال التطوير بالشوارع وإزالة التعديات

أجرى اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية سريعة على أعمال التطوير بشوارع المدينة وعمليات الرصف بالإنترلوك وإزالة التعديات على جانبى الطريق من أصحاب المحال.





وشدد رئيس مدينة الغردقة، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة التعديات ودهان واجهات العمارات والحفاظ على خط التنظيم بالشوارع مع ضرورة المتابعة المستمرة بنطاق المدينة من خلال كل حى.





وأكد رئيس مدينة الغردقة على ضرورة أعمال إعادة الشيئ لأصله ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بما ييسر على حركة السير والمواصلات والحفاظ على المظهر الحضارى مع متابعة العمل فى المشروعات الجارية وتكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير بنطاق المدينة .





وأوضح رئيس المدينة أنه جارى اعمال تطوير الجزر بطول طريق الاحياء حتى الكمين الشمالى من رصف وزراعة وتشجير ضمن خطة المدينة لإعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.