حياة كريمة.. محافظ قنا يناقش تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع موسعا لكافة قطاعات المرافق لتنظيم وتنسيق العمل مع القطاعات المختصة بتنفيذ آليات المشروع القومي، لتطوير قرى الريف المصري، الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.





جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، و حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة ابراهيم، سكرتير عام مساعد المحافظة ومساعد مدير أمن قنا.





أكد محافظ قنا، أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ويستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.





وأوضح محافظ قنا، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف علي عملية تنفيذ المشروع بمحافظة قنا والذي يستهدف تطوير 5 مراكز هى" أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص" تضم 19 قرية رئيسية و 68 قرية فرعية ويستفيد من المشروع حوالي مليون و 346 مواطن من اهالي القري وتبلغ التكلفة الاستثمارية بكل مركز من حوالي 2 إلي 3 مليار جنيه حسب احتياجات المركز.





و أوضح محافظ قنا، بأن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.





و أشار الداودي، إلي أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات التحضرية " جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت مع المواطنين خلال وضع خطط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوقوف على المشروعات المطلوبة من المواطنين - إعداد الخطة النهائية بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية ولجنة التخطيط المحلى وشركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية" وعدد من الاجراءات التنفيذية " نزول فرق العمل لمعاينة المواقع على الطبيعة وتدقيق المشاريع - حصر كافة المنازل بقرى المراكز المستهدفة- حصر قرارات التخصيص الصادرة للمشروعات التي سيتم تنفيذها وتيسير اجراءات التخصيص للأراضي غير المخصصة- تكليف شركات المرافق والجهات المعنية بتكليف مهندس متخصص لمتابعة المشروعات المطلوب تنفيذها بكل مركز كلًا فيما يخصه".





وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أن هناك تكليف رئاسي للجامعة بإعداد دراسة لتطوير القرى بمحافظة قنا في اطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية و تم تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة تضم عدة كليات لتحقيق التكامل و تنفيذ معدلات انجاز ملموسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بمحافظة قنا، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطن المصري في القرى التي تضم اكثر من نصف سكان مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في مختلف تفاصيل حياة المواطن المصري.





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