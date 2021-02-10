ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. أسعار الفائدة على القروض الأكثر جاذبية في المنطقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:02 ص
أسعار الفائدة على
أسعار الفائدة على القروض
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور"، المزيد من التراجع مما زاد من جاذبية سوق الإقراض في دولة الإمارات منذ بداية العام 2021، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم انخفاض أسعار "الإيبور" على جميع الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام بالإضافة الى الأجل لمد 6 أشهر، حيث انخفضت على الأول إلى مستوى 0.497% وعلى الثاني إلى 0.436 % ، كذلك كان وضع أسعار الفائدة على بقية الآجال وذلك بحسب ما تظهره النشرة الصادرة عن المصرف المركزي.

اقرأ أيضا:

وفي ظل التراجع المتواصل لأسعار "الايبور" في الدولة، باتت البنوك المحلية تقدم عروضا مغرية للأفراد والمؤسسات وبنسبة فائدة تصل إلى 2.5% على القروض المقدمة لبعض شرائح العملاء .

وتعد هذه النسب المغرية من الفوائد على القروض الأكثر جاذبية على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط، مما يعكس توفر فائض كبير من السيولة لدى الجهاز المصرفي الإماراتي والذي يُصنف بكونه الأقوى من حيث الملاءة المالية في المنطقة.

يشار إلى أن استمرار تراجع أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم "الايبور" جاء بعد القرار الذي اتخذه الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، الأمر الذي دفع مصرف الإمارات المركزي لمحاكاة هذه القرار وذلك نظرا لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 16.3 مليار درهم استثمارات جديدة في الودائع لأكثر من عام خلال 10 أشهر

اقتصاد الإمارات.. 19.7 مليار درهم تسهيلات البنوك الوطنية لغير المقيمين خلال 11 شهرا

اقتصاد الإمارات.. المصرف المركزي ينظم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية

اقتصاد الامارات.. المصرف المركزي ينظم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية

آخر أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-2-2021

ترشيحاتنا

كأس تركيا .. إسطنبول باشاكشهر يهزم فناربخشة 2/1 .. ومصطفى محمد يستعد لمواجهة ألانيا سبور غدا

الشحات وكهربا يعودان للقاهرة مع بعثة الأهلي الجمعة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

حتحوت: الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر