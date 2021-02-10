اقتصاد الإمارات .. أسعار الفائدة على القروض الأكثر جاذبية في المنطقة

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور"، المزيد من التراجع مما زاد من جاذبية سوق الإقراض في دولة الإمارات منذ بداية العام 2021، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم انخفاض أسعار "الإيبور" على جميع الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام بالإضافة الى الأجل لمد 6 أشهر، حيث انخفضت على الأول إلى مستوى 0.497% وعلى الثاني إلى 0.436 % ، كذلك كان وضع أسعار الفائدة على بقية الآجال وذلك بحسب ما تظهره النشرة الصادرة عن المصرف المركزي.





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وفي ظل التراجع المتواصل لأسعار "الايبور" في الدولة، باتت البنوك المحلية تقدم عروضا مغرية للأفراد والمؤسسات وبنسبة فائدة تصل إلى 2.5% على القروض المقدمة لبعض شرائح العملاء .





وتعد هذه النسب المغرية من الفوائد على القروض الأكثر جاذبية على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط، مما يعكس توفر فائض كبير من السيولة لدى الجهاز المصرفي الإماراتي والذي يُصنف بكونه الأقوى من حيث الملاءة المالية في المنطقة.





يشار إلى أن استمرار تراجع أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم "الايبور" جاء بعد القرار الذي اتخذه الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، الأمر الذي دفع مصرف الإمارات المركزي لمحاكاة هذه القرار وذلك نظرا لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.