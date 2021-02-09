في حادث فريد.. طاقم غواصة يابانية يستخدم الهاتف المحمول لطلب المساعدة

اضطر طاقم غواصة يابانية سيئ الحظ إلى استخدام هاتف محمول لطلب المساعدة بعد أن اصطدمت بسطحها تحت ناقلة تجارية صينية ، مما أدى إلى تدمير سارية الراديو في هذا الحادث.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مسؤولون دفاعيون يابانيون، اليوم الاثنين، إن طاقم غواصة "سوريو" التابعة للبحرية اليابانية البالغ ارتفاعها 275 قدمًا أصيبوا بجروح طفيفة ، بينما تعرضت الغواصة لأضرار جسيمة، بعد اصطدامها بالسفينة الصينية.





وقالت قوة الدفاع الذاتي البحرية، إن السفينة سوريو كانت في طريقها للظهور على بعد 27 ميلا بحريا جنوب كيب أشيزوري في جزيرة شيكوكو جنوب غرب اليابان عندما اصطدمت بالسفينة التجارية.





بدأت عدة وكالات تحقيقًا في الحادث ، بما في ذلك البحرية اليابانية التي تحاول تحديد كيفية وقوع الحادث.





من غير الواضح حاليًا سبب عدم اكتشاف الغواصة وجود السفينة التجارية قبل ظهورها باستخدام تقنية السونار.





ولم تحدد البحرية هوية السفينة التجارية ، لكن تلفزيون NHK العام قال إنها ناقلة البضائع السائبة المسجلة في هونج كونج أوشن أرتميس.