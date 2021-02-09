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رياضة

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:41 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
علق خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة السابق، على أداء الأهلي أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ،  عقب المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي مؤتمر أساطير فيفا الذي أقيم بالدوحة على هامش بطولة مونديال الأندية قال ماسكيرانو:" كنت منبهرا من الأهلي ضد بايرن ميونيخ، لأنهم واجهوا خصما عملاقا، البايرن أكان مسيطرا على المباراة، ولكن أعتقد أن الأهلي أيضا نافس على نفس المستوى بما أنه وصل لنصف النهائي".

وأضاف:" الأهلي ترك انطباعا عن كيفية تطور كرة القدم المصرية، بمستوى الأداء الذي لعب به الأهلي أمام بايرن، أدركت أن محمد صلاح ليس الاستثناء للقاعدة، لكن كرة القدم المصرية هي نتاج العمل الدؤوب المستمر في السنوات الأخيرة".

وأتم" صلاح أخذ كرة القدم المصرية إلى مستوى جديد".
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