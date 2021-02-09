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بعد تعديلات قانون المرور.. عضو مجلس النواب يكشف أهمية ودور الملصق الإلكتروني ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:03 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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إبراهيم القادري
قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون المرور من القوانين الهامة جدا ومن القوانين التي تتصل اتصالا وثيقا بالمواطن، مؤكدا أن عملية المرور الآن تتم متابعتها بشكل إلكتروني وذكي.

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى ام سي"، منظومة المرور الذكية لها العديد من المميزات ومنها خفض الخطأ البشري في رصد المخالفات، إضافةً إلى أنه يساعد على حفظ السيارة من السرقة وبناء على الملصق الإلكتروني يمكن تتبعها.

وأوضح مقلد ، أن الملصق الإلكتروني يحتوي على كافة بيانات السيارة لأنه يتم ربطها بمنظومة الذكاء الصناعي وهي القادرة علي تحديد المخلفات بدقة.

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