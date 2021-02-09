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أخبار البلد

بعد خسائر الفلاحين.. تحذيرات عاجلة من الزراعة بشأن محصول البطاطس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تعرض الفلاحون لخسارة كبيرة فى البطاطس هذا الموسم بسبب جائحة كورونا ، حتى أن بعض المزارعين قرروا إلقاؤها فى المصارف ، بعد ان وصل سعر الكيلو ل 70 قرشا ما يعرضهم لخسارة كبيرة .

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إنه يتم فحص جميع التقاوى فى الموانئ ، ومايتم التأكد من جودته يتم السماح له بالدخول ، أما مايتم التأكد من فساده لانقوم باستلامه من الميناء . 

وقدم " العطار" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أهم النصائح للمزارعين لتجنب تلف محاصيلهم أو خسارتهم فى الأرباح ، ومن أهمها اتباع ارشادات وزارة الزراعة  ، مع مراعاة الكميات المسموح لهم بزراعتها من أى محصول . 

وناشد " رئيس الحجر الزراعى " جميع الفلاحين بضرورة شراء التقاوى من أماكن معروفة وتابعة لوزارة الزراعة لضمان جودتها ، وكذلك المبيدات والأسمدة . 

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إن انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى .

وأضاف " العطار" ، أنه مع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين .

واكد د. ايمن حمودة مدير معهد البساتين أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالاجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس من الصقيع والامطار على النحو التالي :

يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع. 

1. الرى على الحامي ليلة التوقع بوجود صقيع. 

‏2. تشغيل الري المحوري ليلة الصقيع في المساحات الكبيرة 

3. ‏رش النباتات بالكبريت الميكرونى. 

4. ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية. 

5. الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع

وفي حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات  

-  تأجيل الحصاد لحوالي إسبوع حتى يتم جفاف التربة 

- تصريف ماء الري الراكده في الخطوط . 

- ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية. 

- ‏ الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الندوة المتأخرة
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