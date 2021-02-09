بعد خسائر الفلاحين.. تحذيرات عاجلة من الزراعة بشأن محصول البطاطس

تعرض الفلاحون لخسارة كبيرة فى البطاطس هذا الموسم بسبب جائحة كورونا ، حتى أن بعض المزارعين قرروا إلقاؤها فى المصارف ، بعد ان وصل سعر الكيلو ل 70 قرشا ما يعرضهم لخسارة كبيرة .





وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إنه يتم فحص جميع التقاوى فى الموانئ ، ومايتم التأكد من جودته يتم السماح له بالدخول ، أما مايتم التأكد من فساده لانقوم باستلامه من الميناء .





وقدم " العطار" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أهم النصائح للمزارعين لتجنب تلف محاصيلهم أو خسارتهم فى الأرباح ، ومن أهمها اتباع ارشادات وزارة الزراعة ، مع مراعاة الكميات المسموح لهم بزراعتها من أى محصول .





وناشد " رئيس الحجر الزراعى " جميع الفلاحين بضرورة شراء التقاوى من أماكن معروفة وتابعة لوزارة الزراعة لضمان جودتها ، وكذلك المبيدات والأسمدة .





وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إن انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى .





وأضاف " العطار" ، أنه مع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين .





واكد د. ايمن حمودة مدير معهد البساتين أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالاجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس من الصقيع والامطار على النحو التالي :





يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع.





1. الرى على الحامي ليلة التوقع بوجود صقيع.





‏2. تشغيل الري المحوري ليلة الصقيع في المساحات الكبيرة





3. ‏رش النباتات بالكبريت الميكرونى.





4. ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.





5. الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع





وفي حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات





- تأجيل الحصاد لحوالي إسبوع حتى يتم جفاف التربة





- تصريف ماء الري الراكده في الخطوط .





- ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.



