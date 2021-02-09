بعد خسائر الفلاحين.. تحذيرات عاجلة من الزراعة بشأن محصول البطاطس

تعرض الفلاحون لخسارة كبيرة فى البطاطس هذا الموسم بسبب جائحة كورونا ، حتى أن بعض المزارعين قرروا إلقاؤها فى المصارف ، بعد ان وصل سعر الكيلو ل 70 قرشا ما يعرضهم لخسارة كبيرة .
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إنه يتم فحص جميع التقاوى فى الموانئ ، ومايتم التأكد من جودته يتم السماح له بالدخول ، أما مايتم التأكد من فساده لانقوم باستلامه من الميناء .
وقدم " العطار" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أهم النصائح للمزارعين لتجنب تلف محاصيلهم أو خسارتهم فى الأرباح ، ومن أهمها اتباع ارشادات وزارة الزراعة ، مع مراعاة الكميات المسموح لهم بزراعتها من أى محصول .
وناشد " رئيس الحجر الزراعى " جميع الفلاحين بضرورة شراء التقاوى من أماكن معروفة وتابعة لوزارة الزراعة لضمان جودتها ، وكذلك المبيدات والأسمدة .
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إن انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى .
وأضاف " العطار" ، أنه مع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين .
واكد د. ايمن حمودة مدير معهد البساتين أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالاجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس من الصقيع والامطار على النحو التالي :
يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع.
1. الرى على الحامي ليلة التوقع بوجود صقيع.
2. تشغيل الري المحوري ليلة الصقيع في المساحات الكبيرة
3. رش النباتات بالكبريت الميكرونى.
4. الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.
5. الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع
وفي حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات
- تأجيل الحصاد لحوالي إسبوع حتى يتم جفاف التربة
- تصريف ماء الري الراكده في الخطوط .
- الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.
- الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الندوة المتأخرة