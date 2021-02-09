أمن الغربية يكشف هوية جثة مقابر المحلة

أفادت مصادر أمنية بمباحث قسم مركز المحلة الكبرى عن هوية الرجل الذى عثر على جثته بمحيط مقابر قرية الهياتم .









كما تبين أن الجثة لرجل يدعى "العربى بدير أبو منه " فى الأربعينات من العمر مقيم بذات القرية.

















ومن جانبهم أكد أهالى قرية الهياتم، أن الجثة لرجل يعانى من تأخر عقلى وسمعته طيبة بين الجميع، ولا توجد فى الواقعة شبهه جنائية، حيث أن الوفاة طبيعية نتيجة لتوقف عضلة القلب بصورة مفاجئة.









كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى فى وقت لاحق إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم عن طريق الصدفة على جثة لرجل يرتدى جلبابا فى الأربعينات من عمره ملقاة فى محيط مقابر قرية الهياتم ولا يوجد معه أي إثبات شخصية.









وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئى للجثة أنه لا يوجد بها أي أثار عنف أو طعنات أو تشوهات.







