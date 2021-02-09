ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مترو الأنفاق يواصل مفاجآته للركاب.. محفظة بـ 50 جنيها عند شرائهم التذاكر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:12 م
هدايا المترو للركاب
هدايا المترو للركاب
Advertisements
حمادة خطاب
واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقديم مفاجآتها  لجمهور الركاب حيث  قامت الشركة  اليوم  بتقديم عدد من الهدايا الرمزية لعدد من الركاب بشكل عشوائي عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر  بعدد من محطات الخط الثاني "روض الفرج _ كلية الزراعة _ شبرا الخيمة".

وتمت عملية إختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تحت اشراف قيادات المترو المنتشرين في المحطات لمتابعة جداول التشغيل ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بإستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة .

وتم اختيار عدد من الجمهور اليوم  للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسين جنيهًا كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن إستخدامه بديلًا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات و يمكن شحنها من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الإتجاه  التى اتخذتة الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند إستقلالهم مترو الأنفاق. 

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.
مترو الأنفاق يواصل مفاجآته للركاب.. محفظة بـ 50 جنيها عند شرائهم التذاكر
مترو الأنفاق يواصل مفاجآته للركاب.. محفظة بـ 50 جنيها عند شرائهم التذاكر
مترو الأنفاق يواصل مفاجآته للركاب.. محفظة بـ 50 جنيها عند شرائهم التذاكر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المترو تحذر المواطنين: لا تقف على رصيف المحطة أكثر من ثلاث دقائق

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

تذاكر إلكترونية مخفضة بنسبة ٥٠٪ .. قرار من المترو بشأن تذاكر مشجعي بطولة العالم لليد

ترشيحاتنا

هاني زاده يطعن على حكم تأييد استبعاد مجلس الزمالك

قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم الإماراتية بتعليق الدراسة في عجمان

نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

مترو الأنفاق يواصل مفاجآته للركاب.. محفظة بـ 50 جنيها عند شرائهم التذاكر

بعد تصريحات الحكومة.. طرق حصول المطلقة على المعاش وحالتان للحرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا