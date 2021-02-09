شاهد حقيقة إزالة حي الحسين

أكد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أهمية خطة تطوير القاهرة الإسلامية لاسيما وأنها تستهدف إعادة رونق المنطقة من جديد، قائلًا : " الناس فاهمة إننا هنزيل منطقة الحسين أو اللي حوليها، لا مش هنزيل منطقة الحسين، إنما نعمل علي التطوير والتحسين، فإذا كان هناك منزلًا بحالة جيدة انشائيا لكن مشوه للطابع الاسلامي، لن نزيله، سنغير الواجهة لتكون ذات طابع إسلامي".





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة بيان وزير الإسكان عاصم الجزار عن الفترة 2018-2020 والذي ألقاه خلال الجلسة العامة.





واضاف صديق، أنه يتم العمل أيضا علي إعادة ترميم الوكالات بالمنطقة مثل وكاله محمد بك وغيرها، للتحول لمزارات سياحية من جديد.





واشار صديق إلي أنه جاري العمل علي قدم وساق لتنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتًا إلي إشراف اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء، على تنفيذ مشروعات التنمية بكل المحافظات وإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروعات : "الأسمرات، وبشاير الخير".





وقال صديق، إنه تم ترتيب الأولويات، وشملت الخطة العاجلة بالمرحلة الأولي، 42 مشروعأً سيتم تنفيذها في 14 محافظة بتك مشيرًا إلي أنه تم صب الأساسات في محافظة السويس.





من جانبه أثنى رئيس لجنة الإسكان والمرافق النائب عماد سعد حمودة، بجهود صندوق تطوير العشوائيات، مشيرًا إلي أن جهود تطوير العشوائيات التي بدأتها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي تلقي بآثارها الإيجابية علي تغيير الإنسان، قائلًا : لقد قمت بزيارة الاسمرات ..وسنجد بزيارتك إليها أن المباني ليست فقط من تغيرت بأن يسكن اهالينا في شقه جديدة، لكن كذلك السلوك اتغير، شفتهم حاجة تانية وتفرح