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تعليم

بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر.. اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:01 ص
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
تقدّم منصة "حصص مصر" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مفاجأة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021  (الصف الثالث الثانوي) .

حيث قالت منصة "حصص مصر" في رسالة موجهة  لطلاب الثانوية العامة: تابعونا في بث مباشر لمراجعة الوحدة الأولى من مادة الأحياء (الدرس الثاني: الحركة في الكائنات الحية)  اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 .

وأوضحت منصة "حصص مصر"، أن هذه المراجعة سوف تقدّمها الأستاذة مشيرة محفوظ، والتي تُعد من أشهر المُعلمات المتخصصات في مجال الأحياء بوزارة التربية والتعليم .

وأعلنت منصة "حصص مصر" ، أن هذا البث المباشر سوف تتم إذاعته على الصفحة الرسمية لمنصة "حصص مصر" والتي يمكن الوصول لها من خلال الضغط هنا ، اليوم الأربعاء 10 فبراير، في تمام الساعة 7 مساءً. 

وأشارت منصة "حصص مصر" إلى أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين، إلى أن يتركوا تعليقات بأسئلتهم ، ليتم الاجابة عنها خلال البث.

من جانبها .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحًا سلسًا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يُقدّمها معلمون خبراء في مجالهم".

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وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.
 
ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.
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