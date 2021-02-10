بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر.. اليوم

تقدّم منصة "حصص مصر" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مفاجأة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 (الصف الثالث الثانوي) .





حيث قالت منصة "حصص مصر" في رسالة موجهة لطلاب الثانوية العامة: تابعونا في بث مباشر لمراجعة الوحدة الأولى من مادة الأحياء (الدرس الثاني: الحركة في الكائنات الحية) اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 .





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وأوضحت منصة "حصص مصر"، أن هذه المراجعة سوف تقدّمها الأستاذة مشيرة محفوظ، والتي تُعد من أشهر المُعلمات المتخصصات في مجال الأحياء بوزارة التربية والتعليم .





وأعلنت منصة "حصص مصر" ، أن هذا البث المباشر سوف تتم إذاعته على الصفحة الرسمية لمنصة "حصص مصر" والتي يمكن الوصول لها من خلال الضغط هنا ، اليوم الأربعاء 10 فبراير، في تمام الساعة 7 مساءً.





وأشارت منصة "حصص مصر" إلى أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين، إلى أن يتركوا تعليقات بأسئلتهم ، ليتم الاجابة عنها خلال البث.



