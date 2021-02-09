مسلمو ومسيحيو مدينة "بطليوس" يؤكدون دعمهم لمبادئ "الأخوة الإنسانية"

أصدر ممثلا الجمعية الإسلامية والكاثوليك في مدينة "بطليوس" بإقليم إكستريمادورا في إسبانيا، بيانًا مشتركًا أكدا فيه على ضرورة العمل معًا لنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، استمرارًا لردود الفعل الداعمة لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.





أدان البيان جميع الممارسات التي تهدد الحياة مثل الإبادة الجماعية والأعمال الإرهابية والتهجير القسري وغيرها من ممارسات تهدد السلم العالمي.





من جانبه ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وعي رجال الدين وسعيهم إلى دعم مبدأ الحوار بين الأديان لنشر ثقافة التسامح، وأن هذا المفهوم قد تحول إلى ضرورة ملحة لمواجهة المغالين وأصحاب الأفكار المتشددة الذين يروجون للفكر المتطرف ويبررون الأعمال الإرهابية.



