أحمد الفلاسي: الإمارات استطاعت أن تصل للمريخ في أقصر مدة .. شاهد

قال أحمد الفلاسي وزير الأعمال بالإمارات، إن مشروع مسبار الأمل بدأ كحلم وعند إعلان المشروع استعجب الجميع من هذه النظرة البعيدة، واستطاعت الإمارات في ٦ سنوات فقط تنفيذ هذا الحلم، وتعد أقصر مدة فى كل المشاريع التي وصلت للمريخ.





وأضاف الفلاسي خلال لقائه بفضائية "سكاي نيوز" أن حوالي ٢٠٠ مهندس ومهندسة شاركوا فى هذا الإنجاز العظيم مضيفًا أن دولة الإمارات تحب التحديات دائمًا لأنها هي الوسيلة الوحيدة لثقل المهارات .





وقد وصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات، منذ قليل، إلى كوكب المريخ، لتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.





هذا الإنجاز يجعل الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح المسبار بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.





ويعد برنامج المريخ احد جهود دولة الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية.





ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية"، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة، هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.







