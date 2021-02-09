ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد الفلاسي: الإمارات استطاعت أن تصل للمريخ في أقصر مدة .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:38 م
الإمارات استطاعت
الإمارات استطاعت ان تصل للمريخ في أقصر مده
Advertisements
ندى عبد العزيز
قال أحمد الفلاسي وزير الأعمال بالإمارات، إن مشروع مسبار الأمل بدأ كحلم وعند إعلان المشروع استعجب الجميع من هذه النظرة البعيدة، واستطاعت الإمارات في ٦ سنوات فقط  تنفيذ هذا الحلم، وتعد أقصر مدة فى كل المشاريع التي وصلت للمريخ.

وأضاف الفلاسي خلال لقائه بفضائية "سكاي نيوز" أن حوالي ٢٠٠ مهندس ومهندسة شاركوا فى هذا الإنجاز العظيم مضيفًا أن دولة الإمارات تحب التحديات دائمًا لأنها هي الوسيلة الوحيدة لثقل المهارات .

وقد وصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات، منذ قليل، إلى كوكب المريخ، لتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

هذا الإنجاز يجعل الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح المسبار بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.

ويعد برنامج المريخ احد جهود دولة الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية.

ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية"، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة، هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسبار الأمل.. الأرقام والأهداف والتحديات

بسبب قرب دخول مسبار الأمل للمريخ .. نداء عاجل من حاكم دبي للشعب الإماراتي

عمران شرف يكشف آخر تفاصيل رحلة مسبار الأمل للمريخ بعد إطلاقه يوليو الماضى

4 سيناريوهات محتملة تواجه "مسبار الأمل" الإماراتي عند اقترابه من مدار "المريخ"

أقدام العرب تحط على المريخ| مسبار الأمل.. حكاية 27 دقيقة عمياء تصنع التاريخ

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل

تسبب فيروس سي.. مستشارة وزيرة الصحة تحذر من حقن المضادات الحيوية ..شاهد

رغم الهزيمة.. الصحف الألمانية تعترف بشجاعة الأهلي أمام بايرن ميونخ

معز مسعود بعد زواجه بـ حلا شيحة: دايما حافظي على خجلك يا حبيبتي

بـ التايجر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام