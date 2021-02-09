بين مؤيد ومعارض.. جدل في العراق بسبب الإشراف الأممي .. فيديو

شهدت العراق فى الساعات الماضية جدلًا واسعًا بعد مطالبة الحكومة العراقية مجلس الامن بالإشراف على الانتخابات المبكرة التى من المقرر عقدها فى اكتوبر المقبل وفقًا لتقرير قناة الغد.





واضاف التقرير ان التيارات السياسية تتضامن مع الاحتجاجات الشعبية التى تقف بقوة لتأييد مطلب الاشراف الأممي خوفا من حدوث اى تلاعب فى صناديق الاقتراع.





واوضح التقرير ان الاحتجاجات الشعبية في العراق اعتبرت الاشراف الاممي شرطًا أساسيًا ودليلًا حقيقيًا على نوايا الإصلاح ومحاربة الفساد.





ولفت التقرير أن بعض التيارات السياسية في العراق الموالية لإيران رفضت عملية الاشراف الاممي على الانتخابات و اعتباره تدخلًا فى الشأن الداخلي العراقي وإنقاصً للسيادة العراقية ويفتح الباب امام تدخلات مستقبلية فى غنى عنها الشعب العراقي.







