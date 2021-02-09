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محافظ كفر الشيخ يكشف مفاجأة عن الهجرة غير الشرعية في مركز مطوبس .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:40 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
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إبراهيم القادري
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة تبدأ تقديم خدماتها بالمحافظة في أحد المراكز المتواجدة أقصى شمال الغرب وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهو مركز مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، مركز مطوبس كان قديما يستخدم للهجرة غير الشرعية؛ نظرا للأجواء الساحلية التي يطل عليها المركز، ونتيجة ابتعاده عن المناطق العمرانية.

وأوضح نور الدين ، أن مركز مطوبس يعاني من العديد من المشكلات، مؤكدا أن به نقص في جميع المرافق بصفة عامة ومنها خدمات البريد والانتقال، ويمثل هذا المركز 10% من مسطح محافظة كفر الشيخ.

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