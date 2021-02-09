نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: مسبار الأمل سيغير نظرة العالم للعرب

قال علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إن مسبار الأمل سيغير نظرة العالم للعرب، مضيفا أن مسبار الأمل يستخدم أفضل تكنولوجيا في العالم. مسبارتكنولوجيا





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا لديها مسباران على كوكب المريخ، لافتا إلى أن أمريكا سباقة في علوم الفضاء.





وتابع أن أمريكا تبحث عن استغلال الثروات على المريخ، مشيرا إلى أن الإمارات ستنشر كل المعلومات عن المريخ وستكون متاحة لكل دول العالم.





فيما قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ.





وأضاف موسى، :"مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل لمداره في كوكب المريخ".





وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تصل لهذا الانجاز الكبير، مشيرا إلى أن هذا المسبار يكشف ما يحدث في هذا الكوكب الأحمر .





وتابع موسى، انه انجاز عربي كبير جدا والإمارات خامس دولة في العالم تصل لهذا الإنجاز.



