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أخبار العالم

حاكم دبي يوجه كلمات مؤثرة عقب وصول مسبار الأمل إلى المريخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:43 م
حاكم دبي
حاكم دبي
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شيماء مصطفى
علق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على نجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول المريخ، مؤكدا أن معه اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي.

وقال الشيخ بن راشد في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "نبارك لشعب الإمارات.. نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية.. نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في ٢٠٢١ لكوكب المريخ". 

وأضاف "اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي.. مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب".

وأشار إلى أن وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين باليوبيل الذهبي، لافتًا: "احتفالاتنا مختلفة علمية حضارية ملهمة لأننا نحاول أن نبني نموذجًا تنمويًا.. نموذجًا يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم".

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.

وعلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الأمر، مؤكدًا نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ بنجاح.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تمت المهمة بنجاح.. Mission Accomplished.. #العرب_إلى_المريخ".

ويعتبر المسبار المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي للوصول.

وانطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى المريخ.
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