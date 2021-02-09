نوير يتابع حساب محمد الشناوي على إنستجرام .. شاهد

وجاء ذلك بعد مباراة الاهلى و بايرن ميونيخ ، أمس، والتي انتهت بفوز البافارى بهدفين مقابل لاشئ، وتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية.

وكان بايرن ميونخ قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على الأهلي المصري 2 / صفر، اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي للبطولة.





وقال نوير في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية المباراة :" نحن متحمسون للغاية لمواجهة فريق تيجريس المكسيكي في النهائي ،وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية بهدف الحصول على اللقب والتتويج بالكأس .





وأشاد نوير بالحارس المصري للنادي الأهلي محمد الشناوي الذي تألق أمام مهاجمي البايرن وزاد عن مرماه ببسالة رغم دخول شباكه هدفين.



