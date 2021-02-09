احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان

يمكن أن يكون الورم سرطانيًا أو حميدًا، ويعتبر الورم السرطاني خبيثًا ، مما يعني أنه يمكن أن ينمو وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، يعني الورم الحميد أن الورم يمكن أن ينمو لكنه لن ينتشر، ولا تشكل بعض أنواع السرطان ورمًا، وتشمل هذه اللوكيميا ومعظم أنواع الأورام اللمفاوية والورم النخاعي .
ويعد السرطان ثاني سبب للوفاة حول العالم، وإليكم بعض العادات الخطيرة التي يمكن أن تسبب السرطان، وذلك كشفًا لما قدمه موقع "boldsky"...
- استخدام معطرات الجو
أصبحت معطرات الجو من المنتجات الأساسية للعناية المنزلية واستبدلت روتين التنظيف القديم الجيد والنباتات التقليدية، لا تعمل معطرات الجو هذه على تحسين جودة الهواء بأي شكل من الأشكال ، فهي تخفي فقط الرائحة الكريهة ، مما تحتوي على مواد ضارة مسببة للسرطان تدخل من خلال فتحات الأنف عند رشها حولك وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
- تناول الطعام المحروق
عندما تقوم بشوي أطعمة مثل السمك والدجاج واللحوم ، فإنها تصبح محترقة قليلًا وتصبح بعض المناطق سوداء، على الرغم من أن هذا يعطي نكهة مدخنة ، إلا أن المركبات مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة وما يسمى بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والبنكرياس .
- استخدام واقي الشمس
للوقاية من سرطان الجلد والأضرار الجلدية الأخرى ، يستخدم معظم الناس واقٍ من الشمس، لكنك ستصدم عندما تعرف أن واقيات الشمس تحتوي على مكون يسمى أكسيد الزنك ، المعروف بإنتاج الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلف الحمض النووي وتحفز نمو الخلايا السرطانية .