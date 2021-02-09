احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان

- استخدام معطرات الجو

- تناول الطعام المحروق

عندما تقوم بشوي أطعمة مثل السمك والدجاج واللحوم ، فإنها تصبح محترقة قليلًا وتصبح بعض المناطق سوداء، على الرغم من أن هذا يعطي نكهة مدخنة ، إلا أن المركبات مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة وما يسمى بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والبنكرياس .



