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تعليم

متحدث جامعة القاهرة .. الامتحانات في موعدها بإجراءات احترازية مشددة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:00 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في مواعيدها  المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 20 من فبراير الجاري .

وأكد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لن يكون هناك تأجيل ، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت خطة بشأن إجراؤها ، وأنه سيكون هناك أكثر من نمط في إقامتها على حسب كل كلية .

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وأضاف "علم الدين" أن الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها بكل صرامة ، وإلزام الجميع بها وعدم السماح لأي طالب بدخول مقر الجامعة دون ارتداء الكمامة أو الماسك ، كما أن الدخول يكون من خلال بوابات التعقيم الالكتروني .

وتابع ، أن الجامعة أعدت خطة طبية تحسبًا لأي طوارئ ، حيث تم تزويد الكليات بكافة الإمكانيات المتاحة ، والفرق الطبية المتخصصة ، والمؤهلة للتعامل مع أي ظروف طارئة .

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أنه سيتم عزل أي طالب  يشتبه بإصابته ، وإجراء الفحوصات اللازمة عليه وتحويله إلى مستشفى الطلبة إذا لزم الأمر لمعرفة مدى حالته الصحية .
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