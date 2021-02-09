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تحليق قاذفات تو-160 الروسية فوق بحار بارنتس والنرويج وجرينلاند .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:44 م
مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها قامت اثناتان من القاذفات الاستراتيجية الروسية تو-160 بتحليق مخطط من قبل فوق مياه بارنتس والنرويج وجرينلاند الدولية، واستمر التلحيق لـ12 ساعة.

وقال تقرير لوزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات رافقت قاذفات الأسطول الشمالي خلال التحليق.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضية، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة بوريل ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض المعتقل، أليكسي نافالني.

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