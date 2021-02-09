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توك شو

محلل عسكري يكشف تفاصيل انفجار عبوة ناسفة بـ بغداد.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:58 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة
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البهي عمرو
قال اللواء ركن ماجد القيسي المحلل العسكري، إن انفجار عبوة ناسفة بـ أحد جسور شمال شرق بغداد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، موضحًا أن العراق شهدت حوادث كثيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الوضع العراقى حرج، وأن العراق بها الكثير من الفصائل المسلحة، وهناك فصائل من داعش لافتاُ إلى أن هناك أسلحة منتشر، و الشاعر يوجد به أسلحة ، هذا بالإضافة ايل استغلال  تنظيم داعش الخلافات السياسية، للقيام  العمليات الإرهابية.

 وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن إخلاء 35 حاوية من موانئها كانت تحتوي مواد شديدة الخطورة.

ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أكدت الهيئة أن ميناءي أم قصر الشمالي والأوسط أخلا 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحاويات تتبع وزارة النفط العراقية، بعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية لإجلائها، واستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيدًا عن المنشآت الحكومية والمناطق السكنية.

وأكد البيان أن هذا الإخلاء يأتي ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ.

ولفتت إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء باخلاء الحاويات الكيمياوية شديدة الخطورة من الموانئ.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت، في بيان رسمي في الـ6 من شهر آب من العام الماضي، تشكيل لجنة عاجلة مهمتها جرد حاويات المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية لتفادي حدوث انفجارات مماثلة لما وقع في مرفأ بيروت اللبناني، وبناء عليه بدأت السلطات في جرد مخازن المواد الكيميائية.


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