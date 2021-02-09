رئيس مياه القناة يعلن صرف مستحقات ضم "الخدمة العسكرية" للعاملين

أصدر اللواء مهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قرارا بصرف المستحقات المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين المستحقين بالشركة، خلال فبراير الجاري.





أشار رئيس شركة المياه، إلي أهمية المجهودات المبذولة من قبل العاملين بالشركة من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.





مؤكدا ان قيام الشركة بتنفيذ الاثر المالى المترتب على ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين المستحقين، يعتبر من المبادرات الإيجابية التى تقوم بها الشركة والتى تعتبر بمثابة جزء من التوجه العام للخطة الاستراتيجية للشركة والهادفة لإيجادبيئة عمل مثالية لتطوير الموارد البشرية وتنميتها وتحفيزها.





مشددا علي تحسين اليات العمل داخل جميع منشأت وفروع الشركة من اجل تقديم خدمة متميزة لعملائها بمحافظات القناة.

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