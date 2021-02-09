تزرعون الأمل في نفوسنا.. الحريري يهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل

وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، تهنئة للإمارات، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ.





وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "مسبار الأمل فخر لكل عربي، ومبروك للإمارات قيادة وشعبا هذا الإنجاز بدخول مداره حول المريخ".





وأضاف: "فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعًا".





وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.





وعلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الأمر، مؤكدًا نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ بنجاح.





وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تمت المهمة بنجاح.. Mission Accomplished.. #العرب_إلى_المريخ".





ويعتبر المسبار المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي للوصول.





وانطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى المريخ.