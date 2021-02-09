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أخبار العالم

براءة مواطن مصري متهم باختراق وكالة أنباء الكويت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:57 م
التغريدة المزيفة
التغريدة المزيفة على حساب كونا
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محمد عثمان
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا ببراءة وافد مصري من تهمة اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن المحكمة "ألغت حكم الحبس 7 أعوام، الصادر من محكمة أول درجة بحق الوافد المصري، بعد تبرئته من تهمة ”اختراق الوكالة، ونشر خبر عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت".

وكان جهاز أمن الدولة، قد أحال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بعد الاشتباه به في حادثة اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن خبرًا، بثته وكالة الأنباء الكويتية في مطلع يناير 2020، على لسان وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، يتعلق "بنية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام"، لكن تبيّن أنه عارٍ عن الصحة، وأن حساب الوكالة قد تم اختراقه.
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