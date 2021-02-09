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أخبار البلد

بتوجيهات من الرئيس السيسى .. مصر ترسل مساعدات غذائية للسودان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:35 م
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
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صدى البلد
أقلعت طائرتي نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل  المواطنيين السودانيين.

من جانبهم، أشاد مسئولى الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة ، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يجابهها الشعب السوداني. 

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان الشقيقة وإنطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى فى مختلف الأزمات والمحن.
بتوجيهات من الرئيس السيسى .. مصر ترسل مساعدات غذائية للسودان
بتوجيهات من الرئيس السيسى .. مصر ترسل مساعدات غذائية للسودان
بتوجيهات من الرئيس السيسى .. مصر ترسل مساعدات غذائية للسودان
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