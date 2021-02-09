ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:13 م
الحوار الوطني الفلسطيني
الحوار الوطني الفلسطيني
Advertisements
انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

وقدبدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.

وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية .

وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الإنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الإنتخابات العامة الفلسطينية.

واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم ٩ / ٢ / ٢٠٢١ والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جلسة الحوار الوطني الفلسطيني تستهدف إنهاء ‏الانقسام وإنجاح ‏العملية الانتخابية

خاص.. مصدر مطلع يكشف عدد الفصائل المشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية.. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

مصدر مسئول: ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يستهدف بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.. صور

سامح شكري: التصالح الفلسطيني ينعكس على قدرة الشعب على التفاوض في عملية السلام

ترشيحاتنا

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

يحوّل متلقيه إلى شواذ جنسيا.. داعية إيراني يحرّم التطعيم بلقاح كورونا

البرلمان يوافق على 6% زيادة سنوية من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات.. التعديلات كاملة

نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

بعمر جدها.. شابة تتزوج من عجوز يكبرها بـ50 عاما وتؤكد "بنعشق بعض"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام