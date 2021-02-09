انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.





وقد بدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.



وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية .

وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الإنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الإنتخابات العامة الفلسطينية.

واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم ٩ / ٢ / ٢٠٢١ والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.