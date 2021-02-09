بعد وصول الإمارات للمريخ .. أردوغان يحلم بالصعود إلى الفضاء

بعد ساعات من إعلان الإمارات نجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وسط احتفاء عربي ودولي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه يحلم بنجاح خارطة طريق برنامج الفضاء الوطني التركي للصعود إلى الفضاء.





وقال أردوغان خلال الاجتماع التعريفي لبنرنامج "وكالة الفضاء القومية" في أنقرة، إن تركيا تواصل أعمال التخطيط بشأن "قمر جوكتورك-3" الذي سيوفر مشاهد عالية الدقة في مختلف ظروف الطقس ليلا أو نهارا.





وأكد أردوغان أن بلاده ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ضمان أمن المعلومات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية بواسطة برمجيات محلية يطورها مهندسون أتراك.





وأضاف: "سنشرح قريبا كيف سنحمي حقوق بلدنا ومصالحها في الفضاء وكيف سنشكل السنوات العشر القادمة".





وأكد الرئيس التركي عزم الحكومة التركية على تجاوز مسألة إنتاج صواريخ الأقمار الصناعية، موضحا أنه "يجري العمل على تلافي هذا القصور، والعمل على إطلاق أقمارنا الصناعية الدقيقة والصغيرة إلى الفضاء باستخدام صواريخنا الخاصة".





يذكر أن الإمارات أصبحت خامس دولة على مستوى العالم تصل إلى المريخ، وذلك بعد نجاح مهمة مسبار الأمل في وقت سابق من اليوم.