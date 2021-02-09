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حوادث

ضبط 15 طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بالعبور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:21 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث تموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة استهدفت أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من مصنعات الدواجن غير صالحة للاستخدام.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقليوبية والعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد شن حملة مكبرة على مصانع الأغذية والأسواق بنطاق مدينة العبور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 طن جلد دواجن ومفروم دواجن بهم تغير في الخواص الطبيعية تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وتحليلها وتولت النيابة التحقيق

من ناحية اخري لقى طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه فى الشارع بقرية ميت الحوفين التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة الى المستشفى والقى القبض على السائق وتم التحفظ علي السيارة.

وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعه  ظروفها وملابساتها.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم احمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد بمصرع طفل دهسته سيارة نصف نقل بقرية ميت الحوفيين دائرة المركز اثناء لهوه في الشارع.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 71344 " ق ب ع " قيادة " ا س ا " سائق فى أحد شوارع قرية ميت الحوفيين اصطدم بالطفل ويدعى " ع ر " 5 سنوات وأثناء لهوه فى الشارع ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثه لمستشفى بنها الجامعي تحت تصرف النيابة والقى القبض على السائق.

من جانبها أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من الفودو والاستروكس والشادوا المخدر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بقرى مركز طوخ بالاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم ليلا فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم.
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