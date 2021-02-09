ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





ونوه بمواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية،مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بعمل حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة الفشن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وأسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات وشملت :أكياس حليب بقري ، قطع كيك ،سندوتشات دومتي، شرائح البطاطس ومنتج ذرة فيشار ) وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية.





وتم سحب 16 عينة وتحرير 5 محاضر جنح صحية منها 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية و2 محضر لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة المهنة، فيما تم إعدام 15 كجم من الأغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وشارك في الحملة محمد محمود مراقب أول أغذية، حمدي عاشور، أحمد رجب من مفتشي أغذية.



