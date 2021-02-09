ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي يكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع المسئولين لإنتاج الطاقة المتجددة..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:30 م
اجتماع الرئبس السيسي
اجتماع الرئبس السيسي
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، هم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، و فرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تين أن الرئيس أكد حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلًا عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، و في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن العالم في حالة هلع من تغيير المناخ وذوبان الجليد بالمناطق القطبية مؤكدا أن  مصر تسابق الزمن من أجل اللحاق بركب العالم المتقدم والعمل بالطاقة النظيفة.

وأشار  الديهي إلى انه يتم العمل على صناعة واستخراج وتوليد الوقود الهيدروجيني من المياه مؤكدا أنه يتم العمل الأن في مصر لوضع الأساس والبنية التحتية لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "بحث آفاق التعاون مع تحالف الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب: توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر أمر جيد ولكن يحتاج إلى إمكانيات ضخمة

برلماني: الرئيس السيسي مد مصر بـ14 ألفا و400 ميجا من الطاقة في عامين

لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. اتفاق نوايا بين الكهرباء وسيمينز الألمانية للبدء فى المناقشات والدراسات

الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% بنهاية 2021

اقتصاد الإمارات.. شراكة بين مبادلة وسيمنس لتسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

وزير الكهرباء يبحث مع ألمانيا إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

ترشيحاتنا

شاهد.. معركة مميتة بالسلاح الأبيض بين مراهقين في محطة ترام

نوير يتابع حساب محمد الشناوي على إنستجرام .. شاهد

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

طبيب الأهلي النفسي الأسبق يكشف مفاجأة لم يفعلها غير مانويل جوزيه

حكم من يقدر على الحج ماليا أو بدنيا ولم يؤد الفريضة.. الإفتاء ترد.. فيديو

لسبها ريهام سعيد.. سما المصري تواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام