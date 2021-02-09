نشأت الديهي يكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع المسئولين لإنتاج الطاقة المتجددة..فيديو





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تين أن الرئيس أكد حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلًا عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، و في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن العالم في حالة هلع من تغيير المناخ وذوبان الجليد بالمناطق القطبية مؤكدا أن مصر تسابق الزمن من أجل اللحاق بركب العالم المتقدم والعمل بالطاقة النظيفة.





وأشار الديهي إلى انه يتم العمل على صناعة واستخراج وتوليد الوقود الهيدروجيني من المياه مؤكدا أنه يتم العمل الأن في مصر لوضع الأساس والبنية التحتية لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "بحث آفاق التعاون مع تحالف الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، هم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، و فرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.