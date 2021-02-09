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مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:39 م
الحوار الوطني الفلسطيني
الحوار الوطني الفلسطيني
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دعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في شهر مارس المقبل.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.


ووجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني.


وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.


وبدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.


وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.


وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.


واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم ٩ / ٢ / ٢٠٢١ والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.
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