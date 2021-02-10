بعد التعاقد لتوطين صناعته .. برلماني: التابلت ساعد في القضاء على العديد من مشكلات التعليم

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن الدولة تخطو خطوات غير مسبوقة في كافة القطاعات لسرعة تحقيق التنيمة المستدامة التي تسعى لتحقيقها قبل حلول 2030، مشيدًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن توطين صناعة "التابلت" فى مصر من خلال التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى .





وأفاد "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن منظومة التابلت التي قامت بتطبيقها وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة تؤكد التطور التكنولوجي الذي تسعى الدولة لتطبيقها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تسعى للتغلب على عائق المسافة والزمن في تقديم الخدمة التعليمية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد من خلال توطين صناعات في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بعقد شراكات مع شركات متخصصة بهدف توطين صناعة التابلت في مصر وتقليل استيراد المكونات من الخارج.









يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.









وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق فى الاجتماع الأخير استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة، مشددًا على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، وإذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد، لبدء التصنيع.









وأكد وزير الاتصالات، أنه تم التفاوض مع الشركة، وعقد عدة اجتماعات من قبل هيئة التسليح، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.