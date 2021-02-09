طبيب الأهلي النفسي الأسبق يكشف مفاجأة لم يفعلها غير مانويل جوزيه

أكد الدكتور محمد فكرى، الطبيب النفسى للنادى الأهلي الأسبق، أنه كان يعمل في النادي في فترة مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، مشيرا إلى أن طلبه للعمل معه ولكن طوال الفترة الماضية لم يتم الاستعانة بأى طبيب نفسي للتعامل مع اللاعبين وإعدادهم نفسيا.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "إعداد اللاعب نفسيا لا يعني بالمرة أنه مريض نفسي، أي لاعب للنادي الأهلي يبص للسوشيال ميديا وضغطها بأن بايرن موينخ بيكسب اسكور كبير على فرق كبيرة، لازم يخاف وينهزم نفسيا".



