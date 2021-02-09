الخارجية الأمريكية: التشاور والمباحثات وسيلة جيدة لحل أزمة سد النهضة

أكد كريستيان جيمس ، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تدرك أهمية سد النهضة الأثيوبي وأنها قضية . شائكة





وأضاف جيمس، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تجدد المساعي الدبلوماسية من أجل حل أزمة إثيوبيا، مستدركا أن لا أريد استباق الأحداث بالإعلان عن أي خطوات تجاه أزمة سد إثيوبيا.





وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تعتقد أن التشاور والمباحثات هى وسيلة جيدة لحل أزمة سد النهضة.









أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد حل الأزمة الفلسطينية مؤيدة لفكرة حل الدولتين.





وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على حل أزمة اليمن، متابعا أن موقف أمريكا من ليبيا واضح ورحبت بتشكيل السلطة الموحدة الأسبوع الماضي.





وأشار إلى أنه علي السلطة التنفيذية في ليبيا تلبية احتياجات الشعب الليبي، أمريكا ترفض وجود التدخل الأجنبي في ليبيا، مستدركا أن نؤكد على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.





وأكمل أن أمريكا حليف للناتو ونتعاون في الكثير من القضايا، متابعا أن أمريكا تجري مناقشات مع جميع الأطراف اللاعبة في سوريا.



