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محافظات

تحديث المنظومات الامنية بالكاميرات البانورامية في جنوب سيناء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:34 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بعد ظهر اليوم مع اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العالمية للبصريات بمقر الشركة بالقاهرة  ، للوقوف على الاعمال التى تنفذها الشركة بمحافظة جنوب سيناء  والمتمثلة فى مراقبة المحاور الرئيسية وتطوير مضمار الهجن و انشاء مضمار الخيل و قرية التراث بمدينة شرم الشيخ و تطوير قاعات الاجتماعات و الازمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء و ممشى اهل مصر بمدينة طور سيناء  .

ومنظومات تأمين مدينة سانت كاترين وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن المحافظة  وفى نهاية اللقاء اهدى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العالمية للبصريات درع الشركه الى محافظ جنوب سيناء تقديرا لجهوده .

وفي سياق متصل استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء  بمكتبة بمدينة شرم الشيخ أحد رجال الاعمال والذى طرح فكرة إنشاء اول شركة متخصصة فى نقل فرسان الإرادة والمعاقين خلال المؤتمرات والبطولات الرياضية بشكل حضاري .

خاصة انه لا توجد شركات متخصصة فى هذا المجال بمصر حيث  ستساعد  فرسان الإرادة وذوي الاعاقة  بنقلهم  على الكراسى المتحركة الخاصة .

وذلك من أجل توفير وسيلة متحضرة تراعى  الاعاقة  خاصة المشاركين منهم فى المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية مما يساهم فى تنشيط السياحة واستضافة بطولات متحدي الاعاقة علي مستوي العالم .
 
وقد رحب المحافظ بالفكرة على ان تتم الدراسة الوافية لهذا المشروع واتخاذ كافة الموافقات اللازمة وفقا للقانون .

وكانت قد استضافت مدينة شرم الشيخ عدد من البطولات الرياضية للمعاقين  خلال السنوات الماضية  وكذلك مؤتمرات كبري .

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