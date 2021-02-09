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سليمان وهدان: حدوث بث مباشر للقنوات المعادية من داخل حزب الوفد مفاجأة مدوية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:39 م
سليمان وهدان وكيل
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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عادل نصار
كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هناك محاولات قوية كانت تسعى لأخذ حزب الوفد لنفق مظلم.

وتابع وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المفاجأة المدوية أن يحدث بث مباشر للقنوات المعادية من داخل حزب الوفد.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هناك أمور سلبية كثيرة ضربت حزب الوفد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوية لديه ارتياح كبير بعد فصل هذه المجموعة من الحزب .

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