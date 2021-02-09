أبيض x أسود .. كارول سماحة تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال

وتألقت بها كارول سماحة ، ببنطال جذاب باللون الأسود، مرتديه معه قميص من الكاروهات باللون الأبيض والأسود، كما انتلعت بوت باللون الأبيض والاسود لأكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.





وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابيه وجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع اسوارة وساعة باللون الذهبي لأكمال ظهورها.