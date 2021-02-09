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أخبار البلد

السيسي عن وصول مسبار الأمل إلى المريخ: العقل العربي طموح لا يعرف المستحيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:47 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا بعد وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وكتب الرئيس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

ووجه الرئيس تحية إلي الإمارات قائلا: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وشدد الرئيس السيسي: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".
السيسي عن وصول مسبار الأمل إلى المريخ: العقل العربي طموح لا يعرف المستحيل
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