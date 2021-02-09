مسبار الأمل الإماراتي يبلغ غايته ويصل إلى كوكب المريخ.. شاهد التفاصيل

نقلت قناة «إكسترا نيوز» بثا مباشرا من دبي لـ مسبار الأمل الإماراتي وهو يبلغ غايته بالوصول إلى كوكب المريخ.





وأعلنت الإمارات رسميًا وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ، لتصبح الأولى عربيًا والخامسة عالميًا التي تصل إلى الكوكب الأحمر في لحظة ترقبها العالم وعلماؤه.





وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي "نبارك للإمارات وللعرب نجاح مهمة مسبار الأمل وتحقيق هذا الإنجاز الفضائي".





ويعد مسبار الأمل هو أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.





وتهدف المهمة إلى تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، فإن المسبار جزء من هدف أكبر هو بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال مئة عام.





وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار "الأمل"، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.