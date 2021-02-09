محافظ قنا : تنمية الريف المصري تحول حياة القرية إلى المدن..فيديو





وأضاف الداودي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن مشروع "تطوير القري يستفيد منه أكثر من 68% من الشعب المصري.





وتابع محافظ قنا أن المرحلة الحالية لتنمية الريف المصري بمحافظ قنا تستهدف الن تطوير من 5 إلىلا 9 مراكز مؤكدا أن هناك 19 قرية رئيسية وهناك العديد من الكفور والنجوع.





وأشار الداودي إلى أنه يستفيد من المشروع حوالي مليون و 346 مواطن من اهالي القري وتبلغ التكلفة الاستثمارية بكل مركز من حوالي 2 إلي 3 مليار جنيه حسب احتياجات المركز.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الهدف من مبادرة "تطوير القرى" هو الوصول للتنمية المستدامة وبناء القرية من حياه بسيطة إلى حياه تضاهي الموجودة بالعواصم والمدن.