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محافظات

حياة كريمة..محافظ الشرقية يتابع خطط تطوير قرى مركز الحسينية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:50 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إجتماعًا موسعًا، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقري مركز الحسينية ، والتي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري .


وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات  وممثلين عن قيادات الجيش الثاني الميداني ، ورئيس مدينة الحسينية  وعددٍ من وكلاء الوزارة ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.


خلال الاجتماع إطلع المحافظ على خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية والتي تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي  بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب  - مد شبكات الغاز الطبيعي   - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري  - توفير خدمات الانارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة انارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء  مدارس جديده  - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية  - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطري - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعي - بالإضافة الي أعمال إحلال وتجديد الكباري بقطاع الري.

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أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي اهبه الاستعداد وسيعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية ، لتطوير  41 قرية و 740 تابع وعزبة  بمركز الحسينية ، مؤكدًا على سرعة الإنتهاء من الرسومات و المقايسات الهندسية لتنفيذ المشروع والذي سيغير وجه الحياه بقرى مركز الحسينية ويقدم أفضل الخدمات لسكانها ويعمل على الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي.  


وجه المحافظ الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة  بالتنسيق والتعاون و ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير وإنجازها على أرض الواقع لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري


ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على إستمرار عمل لجان ميدانيه بكل مراكز ومدن المحافظة  لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعه إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامه بارتداء الكمامة الواقية.


وشدد المحافظ على ضرورة  التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور لتكثيف الحملات اليوميه المفاجئة على مواقف لسيارات الأجره والطرق العامه  للتأكد من إرتداء السائقين والمواطنين للكمامه الواقيه حرصًا على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا وتطبيق القانون وتوقيع الغرامه الماليه الفوريه بقيمه ٥٠ جنيهًا على غير الملتزمين بالكمامه الواقيه.


كما شدد محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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