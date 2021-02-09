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جابوله شيكولاتة.. أول ظهور لصاحب الاستقالة المنتشرة على السوشيال ميديا ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال أحمد عبد العزيز، صاحب أشهر استقالة على السوشيال ميديا، إنه يعمل في شركة مقاولات بمدينة الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه مستمر في العمل بعد اعتذار مديره محمود مرسي له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يعمل في الشركة منذ شهرين، وأنه واجه الكثير من المشاكل؛ لذلك قرر تقديم استقالته، ولكن مديره المسئول اعتذر له، ووافق على طلبه بزيادة راتبه بنسبة 30% مع تقديم الشيكولاتة له يوميًا.

ومن جانبه، أكد محمود مرسي، الشهير بـ"المدير الفرفوش"، أن وظيفة الـ "hr"، مكروهة في أي شركة ولذلك حاول عمل شيء مختلف ومساندة الشباب".

وأشار إلى أنه المسؤول بمنح الموظف طاقة إيجابية لتحقيق النجاح وبذل المزيد، فالموظف لن يعمل تحت أي ضغوط، مؤكدا أنه يسعى إلى إسعاد الموظفين لدى الشركة وأن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان مفاجئا وما كتبه كان مجرد مداعبة ومصالحة لـ "أحمد".

كان أحمد عبد العزيز، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات في مصر، استقالته نظرا إلى علاقته السيئة مع مديره المباشر.

وفوجئ الشاب برد الشركة عليه ورفض الاستقالة بجانب زيادة راتبه، حيث جاء الرد من الموارد البشرية عليه "أحمد عبد العزيز تم رفض طلب استقالتك لأنك واجهة الشركة وعدم وجودك هيفرق معانا".

وتابعت الشركة: "قررنا زيادة الراتب 30%، وصرف نوع شوكولاتة يوميا زيادة".

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